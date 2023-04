Gartenbauvereine informieren über „Effektive Mikroorganismen“

Ehringshausen. Der Obst- und Gartenbauverein Ehringshausen, in Kooperation mit den Gartenbauvereinen Daubhausen und Werdorf, laden für Mittwoch, 19. April, 18.30 Uhr ins Gasthaus Wahl in Dillheim, Ringstraße 13 ein. In einem Fachvortrag zu „Effektiven Mikroorganismen“ informiert EM-Beraterin Karin Zwermann über Einsatzbereiche im Garten- und Landschaftsbau, in der Landwirtschaft und im häuslichen Bereich.