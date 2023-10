Großer Wildkatzenabend in Kölschhausen

Ehringshausen-Kölschhausen. Der Naturschutzring Ehringshausen, Vogel- und Naturschutzfreunde Kölschhausen und Helmut Weller (blickpunktnatur) laden für Donnerstag, 16. November, um 18 Uhr zu einem „Wildkatzen-Abend“ in das Dorfgemeinschaftshaus Kölschhausen, Am Baumacker 2 ein. An diesem Abend gibt es Informationen zum BUND-Projekt „Wildkatzenwälder von morgen“ in Hessen von Bund-Naturschutzmanagerin Susanne Steib, Erläuterungen von HessenForst zu Maßnahmen in der „Hörre“ am Rand des Naturparks Lahn-Dill-Bergland von Stefan Ambraß und Johannes Volkmar, vom Forstamt Wetzlar. Anschließend führt Helmut Weller durch seinen Multivisionsvortrag „Auf leisen Pfoten durch die Hörre – wilde Katzen und wilder Wald“ und stellt in einem kurzen Steckbrief die Waldkatze vor, ihren Lebensraum, ihre natürlichen und anthropogenen Feinde sowie das Besenderungsprojekt der JLU Gießen und das Projekt „Wildkatzenfotografie“.