Handwerk begrüßt in Ehringshausen die neuen Gesellen

Ehringshausen. Die Kreishandwerkerschaft Lahn-Dill hat in der Volkshalle in Ehringshausen die neuen Gesellen freigesprochen. „Alle zwölf Gewerke unserer Kreishandwerkerschaft sind gekommen, diesen feierlichen und traditionellen Moment mitzuerleben“, freute sich Kreishandwerksmeister Andreas Groß. Die Pflege solcher Traditionen deute alles andere als Rückständigkeit. Das Handwerk werde mehr und mehr als Bildungseinrichtung gewürdigt. „Unser Image steigt und wir haben einen Vorsprung durch unseren guten Ruf der Zuverlässigkeit, der auf Traditionen aufbaut“, betonte der Kreishandwerksmeister. Das Handwerk sei eine Familie und die Wirtschaftsmacht von nebenan. „Und heute nehmen wir neue Familienmitglieder auf, an die ich appelliere: Seien Sie Botschafter und Imageträger für Ihr Gewerk und Ihre Ausbildung und tragen Sie Ihre eigene Begeisterung hinaus in die Gesellschaft!“ Groß dankte allen, die an dem Erfolg der jungen Leute mitarbeiteten.