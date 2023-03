Informationsabend der Nachhaltigkeits-AG Energie Ehringshausen

Die AG Energie Ehringshausen lädt für Donnerstag, 30. März, um 19 Uhr in die Volkshalle Ehringshausen, Marktstraße 5, zu einer Informationsveranstaltung über solche Anlagen ein. Eine in der Nähe ansässige Elektrofirma wird diese leicht zu handhabende Form der alternativen Energiegewinnung, die in vielen Haushalten schon für eine Entlastung bei den Stromkosten sorgt und sich relativ schnell bezahlt macht, vorstellen. Dabei werden auch Fragen zur Technik, Rentabilität und Installation beantwortet.