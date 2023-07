Ehringshausen-Dillheim. Am Samstag, 22. Juli, findet ab 17 Uhr, an der Grillhütte in Dillheim das Jubiläumsfest zum 40-jährigen Bestehen des Karneval-Club Dillheim (KCD) statt. Für Essen und Trinken ist ausreichend gesorgt. Ab dem Dillheimer Friedhofsparkplatz ist für alle Besucher ein Shuttleservice eingerichtet.