Ehringshausen-Dillheim. Die Kampagneneröffnung des Karneval-Club Dillheim findet am Samstag, 11. November, ab 17.11 Uhr am Gasthaus Wahl in Dillheim statt. Im Rahmen der Veranstaltung wird das diesjährige Kampagnenmotto bekannt gegeben und der neue Orden enthüllt. Darüber hinaus sind die Kinder- und Jugend-Tanzgruppen mit verschiedenen Tänzen an der Gestaltung des Programms beteiligt.