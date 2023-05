Karneval-Club Dillheim zieht positive Bilanz

So blickt der 189 Mitglieder zählende Verein, der sich besonders in der Jugendarbeit hervortut, zufrieden in die Zukunft, ist bereits auf Motto-Suche, feiert am 22. Juli sein 40-jähriges Jubiläum auf der Grillhütte in Dillheim, feiert am zweiten Oktoberwochenende Kirmes, wird pünktlich am 11.11. seine Kampagne eröffnen und das Jahr mit der Weihnachtsfeier ausklingen lassen, bevor am 28. Januar mit dem Seniorenfasching der Startschuss für die Kampagnenveranstaltungen im Jahr 2024 fällt.