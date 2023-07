Kölschhausen: „SkyChurch“ ist ein Raum zum Probieren

Ehringshausen. „Hier am Fenster entsteht unsere feste Bühne. In die Mitte kommt ein Bereich für Greenscreen-Aufnahmen. So können wir unsere Leute beispielsweise virtuell vor den Wetzlarer Dom stellen. Und an die Wand gegenüber kommt eine Umbau-Ecke für alle möglichen Formate“: Jugendleiter Tobias Bürgel zeigt im evangelischen Gemeindezentrum in Ehringshausen genau, wie das neue multifunktionale Studio aussehen wird, dessen Fertigstellung für die Zeit nach den Sommerferien geplant ist.