Kommission für Integration in Ehringshausen berufen

Gescheitert ist der SPD-Antrag, die Bürger zu entlasten und die 40.000 Euro Defizit der Wasserversorgung nicht an sie weiterzugeben und statt des neuen Kubikmeterpreises von 3,30 Euro nur 3,19 zu nehmen. Was, so errechnete Herbel, bei einem Durchschnittsverbrauch von 35 Kubikmetern 3,50 Euro Entlastung pro Jahr und Bürger seien. Was auch für die FWG keine wirkliche Entlastung war. Sie plädierte dafür, das Geld lieber in die Straßen zu stecken. Am Ende stimmte nur die SPD für ihren Antrag.