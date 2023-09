Konzert und Bilderausstellung zum Vaterunser

Ehringshausen-Dillheim. Die evangelischen Kirchengemeinden Ehringshausen-Dillheim, Kölschhausen, Aßlar, Berghausen und Werdorf veranstalten in Kooperation mit dem Verein „Kunst + Glaube“ am Sonntag, 15. Oktober, einen Gottesdienst mit Konzert sowie eine Bilderausstellung zum Vaterunser in der Jesus-Christus-Kirche in Dillheim, Am Kirchplatz 6. Professionelle Künstler aus dem deutschsprachigen Raum, haben sich Gedanken zum Ur-Gebet der Christenheit gemacht, das auf Jesus selbst zurückgehe, und wunderschöne Kunstwerke kreiert. Das Meister- und Mustergebet Jesu sei zeitlos und hochaktuell, das Konzert mit Bilderausstellung ein Augen- und Ohrenschmaus zugleich. Um 17 Uhr findet die Vernissage mit der Präsentation von 12 eindrucksvollen Gemälden zum Vaterunser statt. Weiter geht es um 18 Uhr, wenn der „Lahn-Dill Worship- & Gospelchor“ sowie der „Vaterunser-Projektchor“ die Aussagen des Vaterunsers unter der Leitung des Komponisten Jochen Rieger in 12 Liedern besingen.