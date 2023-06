Lahn-Dill: Evangelische Kirche will nah bei Menschen sein

Auch eine Konzeption für die Ausbildung Ehrenamtlicher in der Seelsorge hat die Synode auf ihrer Tagung im Bürgerhof in Katzenfurt beschlossen. „Immer mehr Menschen brauchen seelsorgliche Begleitung“, so Pfarrer i.R. Eberhard Hoppe aus Eschenburg-Eibelshausen, der als Vertreter des Seelsorgeausschusses den 90 Delegierten die Konzeption vorstellte. Wie bereits in der Notfall- und Telefonseelsorge sollen künftig auch im Bereich der Gemeinde-, Alten- und Klinikseelsorge Dienste von ehrenamtlich Mitarbeitenden übernommen werden. Im Leitbild der Seelsorge im Kirchenkreis heißt es: „Wir handeln nach Jesus Christus, indem wir nah bei den Menschen sind und sie begleiten, ermutigen, stärken und trösten auf ihrem Weg des Lebens und Sterbens“. Dazu bedarf es einer entsprechenden Qualifizierung mit Basis- und Aufbaukursen. Es wird ein Qualifizierungs- und ein Praxisjahr geben. „Ein Stellenanteil von 25 Prozent sollte diese Arbeit begleiten“, so Superintendent Hartmut Sitzler. Der Start der Ausbildung ist zum Beginn des Jahres 2024 geplant. Der KSV nahm in seiner Klausurtagung im Frühjahr diese Überlegungen auf und entwickelte daraus die vorgestellte Konzeption. 2025 wird die Pfarrstellenkonzeption der Synode erneut vorgelegt.