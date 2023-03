Mehr Schwimmkurse wirken Warteliste entgegen

Rückblick: Durch die zusätzlichen Montagsschwimmkurse, konnte die Warteliste für Nichtschwimmerkurse reduziert werden. Damit und mit dem regulären Schwimmkursangebot konnten zusätzlich 61 Kinder das Schwimmen lernen. Außerdem wurden zwei Rettungsschwimmkurse für Nichtmitglieder angeboten, in denen zehn Teilnehmer das Rettungsschwimmabzeichen in Bronze, Silber oder Gold erwarben. Mit insgesamt 399 Wachstunden und über 20 Wachgängern hat sich die DLRG Ehringshausen am Wachdienst an den heimischen Seen beteiligt. Die Einsatzeinheit musste sechsmal ausrücken und kann sich über die Unterstützung von vier Nachwuchshelfern freuen. Das Jugend-Einsatz-Team mit zehn Aktiven hat im vergangenen Jahr einige Übungen, wie zum Beispiel eine 43-Stunden-Übung, durchgeführt. Durch die Beantragung verschiedenster Corona-Aufholpakete, Förderungen und Werbeaktionen konnte sich der Verein über eine beträchtliche Summe an Unterstützungsgeldern freuen, die für die Finanzierung der ehrenamtlichen Arbeit genutzt werden sollen. Erfreulich: Die Mitgliederzahlen sind um 8,5 Prozent gestiegen.