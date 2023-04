Musicalaufführung „Das Wagnis“

Ehringshausen/Hüttenberg. Über 100 Mitwirkende stehen auf der Bühne oder sind hinter den Kulissen aktiv und führen am Donnerstag, 18. Mai, um 17 Uhr in der Volkshalle Ehringshausen, Marktstraße 5 das Musical „Das Wagnis“ auf. Eine weitere Aufführung wird es am Samstag, 20. Mai, um 17 Uhr im Bürgerhaus in Rechtenbach, Im Saales geben.