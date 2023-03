Notruf auf A45-Parkplatz: Verloren auf der „Sauerlandlinie” 

Ehringshausen-Katzenfurt/Haiger. Ungewöhnlicher Hilferuf bei der Autobahnpolizei in Butzbach am Donnerstagabend: Gegen 22 Uhr meldete sich eine Freiburgerin, wie Polizeisprecher Guido Rehr berichtet, am Notruf – und zwar ziemlich verzweifelt. Sie sei von Freiburg aus in Richtung Siegen gestartet und nach eigenem Bekunden auf einen Parkplatz in der Nähe von Haiger abgefahren.