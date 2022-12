Open Air Weihnachten auf der Lemp

Ehringshausen. Weil in den vergangenen Jahren Treffen in Räumen schwierig war, gibt es in den Dörfern auf der Lemp „Open Air Weihnachten“. An Heiligabend, 24. Dezember, fährt ein Team mit einem Traktoranhänger in die Dörfer. Mitarbeiter aus Kirche, Gemeinschaft und CVJM gestalten meist auf dem Dorfplatz ein halbstündiges weihnachtliches Programm mit Chorgesang, Posaunenmusik sowie Lesungen. Start ist um 16 Uhr an der Kirche in Kölschhausen, Friedrich-Winter-Straße 2. Fortgesetzt wird die Aktion in Breitenbach auf dem Dorfplatz um 16.45 Uhr, in Niederlemp um 17.35 Uhr und in Dreisbach um 18.20 Uhr. In Breitenbach werden die Glocken auf dem Backhaus geläutet. „Die Open Air Weihnacht sind als Ersatz gedacht, für die in früheren Jahren veranstalteten Andachten zu Heiligabend“, erläutert Wilfried Faber von der Landeskirchlichen Gemeinschaft Kölschhausen.