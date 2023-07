Patienten und Personal sollen sich in Ehringshausen wohlfühlen

Ehringshausen. Der Förderverein will das Außengelände des Kaiserin-Auguste-Victoria Krankenhauses nutzbar machen. Deshalb habe er sich mit rund 15.000 Euro für die Gestaltung des Areals engagiert. Ziel sei es, den Bereich am Rande zum angrenzenden Wald hin für Patienten und Personal nutzbar zu machen. Diese könnten dann dort zum Beispiel kleine Pausen verbringen oder einfach mal frische Luft zu schnappen, erläutert die Gemeinde in einer Pressemitteilung.