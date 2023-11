Poetry-Slam an der Johannes-Gutenberg-Schule

Ehringshausen. Die Johannes-Gutenberg-Schule Ehringshausen lädt für Freitag, 10. November, ab 18.30 Uhr in die Aula der Schule in der Lempstraße 46 zu einem modernen Dichterwettstreit ein. Darauf haben sich nach einem intensiven Workshop mit dem Poetry-Slammer Tobias Beitzel 16 Schülerinnen und Schüler bis ins kleinste Detail vorbereitet, die selbstverfassten Texte in einer ganz eigenen Darbietung und einer bewussten Selbstinszenierung vorzutragen. Musikalisch begleitet wird der Abend durch die Schulband „The Months Before“. Der Eintritt ist frei.