Schmierereien beim Ärztehaus in Ehringshausen

Ehringshausen. Schriftzüge und zwei Hakenkreuze auf der Fahrbahn der Straße „Stegwiese“, aber auch an den Trennwänden und Werbebannern beim Corona-Testcenter des Ärztehauses in Ehringshausen. Bislang unbekannte Täter haben mit weißem und schwarzem Sprühlack ihre Spuren hinterlassen. „Mörder“ ist an mehreren Stellen zu lesen, „Massenmörder“, „Gift“ sowie „Nazi“, man sieht auch ein Strichmännchen an einem Galgen. Die Täter waren in der Nacht von Donnerstag auf Freitag aktiv und verteilten rechtsradikale Parolen und Symbole. Zudem beschädigten sie einen Stromverteilerkasten. Der Staatsschutz der Wetzlarer Kriminalpolizei ermittelt unter anderem wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und fragt: Wer hat die Täter in der zurückliegenden Nacht beobachtet? Wer kann sonst Angaben zu deren Identität machen? Haben sich die Täter in sozialen Netzwerken oder per Messenger mit ihrer Tat gebrüstet? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter 06441-9180 entgegen.