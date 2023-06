Ehringshausen. Im April 1840 wurde ein Jagdaufseher durch den Schuss eines Wilderes verwundet, er verstarb am folgenden Tag. Informationen zu den historischen Hintergründen informiert der Kapellenverein Ehringshausen bei einem Spaziergang zum Gedenkstein im Lemptal am Sonntag, 18. Juni. Der Spaziergang beginnt um 14 Uhr am Rewe-Parkplatz in Ehringshausen. Anmeldung unter Telefon 06443-9215.