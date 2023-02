Vom Mathematikum bis nach Ägypten

Ehringshausen. Mit dem Lied „Jede Menge Töne“ haben die Klassen 5d und 5d die Besucher zum Tag der offenen Kultur-Schule an der Johannes-Gutenberg-Schule begrüßt. Nach der Eröffnung übergab Schulleiterin Annegret Schilling den Staffelstab an die Schulband, die den Zuhörern einmal so richtig einheizte.