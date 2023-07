Umgekippter Transporter blockiert A45 bei Ehringshausen

Ehringshausen. Ein umgekippter Transporter hat am Dienstagmorgen die A45 bei Ehringshausen in beide Fahrtrichtungen blockiert. Der aus Hagen stammende Fahrer des Sprinters, teilt die Polizei mit, blieb bei dem Unfall unverletzt. Der 26-Jährige war gegen 3 Uhr zwischen der Anschlussstelle Ehringshausen und dem Wetzlarer Kreuz in Richtung Hanau unterwegs.