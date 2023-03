Unbekannter rammt Verteilerkasten

EHRINGSHAUSEN-GREIFENTHAL. Wie die Polizei erst jetzt mitteilt, hat ein unbekannter Autofahrer am Mittwoch vergangener Woche in Greifenthal in der Straße Steckenmesser einen Verteilerkasten gerammt. Die Polizei geht davon aus, dass der Unbekannte zwischen 12 und 16.25 Uhr mit seinem Fahrzeug vom dortigen Pflegeheim aus in Richtung der Landstraße gefahren ist. Dabei sei sein Fahrzeug auf dem Gefällestück auf winterglatter Fahrbahn ins Rutschen geraten, sei nach rechts von der Straße abgekommen und gegen den Verteilerkasten geprallt. Der Netzbetreiber schätzt den Schaden auf etwa 2500 Euro. Hinweise: Herborner Polizei, Telefon 02772-47050.