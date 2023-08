Unfall zwischen Ehringshausen und Herborn-Süd: A45 gesperrt

An dem Unfall beteiligt waren zwei Sattelzüge und drei Kleintransporter, nach ersten Erkenntnissen auch drei Pkw. Eine Person ist vermutlich in ihrem Wagen eingeklemmt. Genauere Erkenntnisse zu Verletzungen der Fahrer sind derzeit nicht bekannt. Weil Rettungswagen und Feuerwehr auf der Gegenfahrbahn unterwegs sind, ist auch diese derzeit voll gesperrt. Aktuell gibt es in Fahrtrichtung Norden einen Rückstau bis zum Wetzlarer Kreuz. Die Polizei bittet alle Verkehrsteilnehmer, die A45 weiträumig zu umfahren.