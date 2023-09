Wüterich rast durch Ehringshausen und landet in Psychiatrie

Begonnen hatte alles damit, dass Zeugen in der Nacht zu Samstag einen Autofahrer meldeten, der in Ehringshausen durch seine rücksichtslose Fahrweise auffalle. Offenbar war er rückwärts durch den Kreisverkehr in der Bahnhofstraße gefahren und durch die gesamte Ortschaft gerast. Zudem habe er waghalsige Fahrmanöver auf der Bundesstraße unternommen. Der Fahrer des Seats, so die Zeugen, sei zudem in Schlangenlinien gefahren.