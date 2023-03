Zukunft zu Gast an Johannes-Gutenberg-Schule Ehringshausen

Die teilnehmenden Firmen präsentierten sich in allen ihren Facetten, informierten über ihre beruflichen Inhalte und kamen somit schnell mit an einer Ausbildung interessierten Schülern ins Gespräch. Eine Win-Win-Situation für alle: Die Schüler erhielten Auskünfte und bekamen einen Einblick in das spätere Berufsleben, sie konnten mit Ausbildern sprechen, die ihnen das Bewerbungsverfahren erläuterten und mit Auszubildenden in Kontakt treten, die ihnen von ihrer eigenen Entscheidungsfindung und dem Leben als Azubi berichteten.