Zwischen Edingen und Katzenfurt: Mann in der Dill?

Gemeldet wurde der Feuerwehr am Donnerstag gegen 14.45 Uhr ein Mann in schwarzer Jacke, der sich im Wasser befinden soll. Strömungsretter und zwei Boote seien im Wasser, die Feuerwehr Ehringshausen sowie ein Rettungshubschrauber seien vor Ort. „Bisher haben wir den Mann noch nicht gefunden”, sagt Heiko Emmelius, Gemeindebrandinspektor in Ehringshausen. Die Suche dauert an.