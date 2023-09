Abschluss-Konzert zum Petschau-Austausch

Eschenburg-Eibelshausen. Die Holderbergschule in Eibelshausen lädt für Dienstag, 10. Oktober, zum Abschlusskonzert anlässlich des Besuchs der Musikschüler der Josef-Labitzky-Musikschule in Becov nad Teplou (Petschau) an der Holderbergschule ein. Das Konzert beginnt um 18.30 Uhr in der Aula der Holderbergschule. Im Abschlusskonzert zeigen die jungen Musiker in Soli, Duetten und weiteren Ensembles dem heimischen Publikum ihr musikalisches Können. Hierzu sind alle Interessierten und vor allem auch alle ehemaligen Austauschschüler eingeladen. Ab 18 Uhr gibt eine Bildershow der vergangenen 20 Austauschjahre zudem Einblicke in die langjährige Freundschaft der Partnerschulen. Der Eintritt ist frei.