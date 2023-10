Alles aus Wolle

In der Schau wird außerdem erklärt, wie Schafe geschoren werden und ihre „Kernkompetenz“ herausgestellt: sie kümmern sich in ökologischer Form um die Landschaftspflege und verhindern, dass Flächen verbuschen. Im Norden Deutschlands werden sie auch für den Küstenschutz auf den Deichen eingesetzt, so das Museum weiter.