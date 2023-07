An der Holderbergschule in Eibelshausen geht eine Ära zu Ende

Eschenburg-Eibelshausen. Die Schulgemeinde und viele geladene Gäste haben der langjährigen Leiterin der Holderbergschule in Eibelshausen, Andrea Rink, einen „fulminanten und stilvollen Abschied“ in den Ruhestand bereitet. Das berichtete Öffentlichkeitsbeauftragte Andrea Kluth in einer Pressemitteilung. Die Gäste – darunter Vertreter des Lahn-Dill-Kreises, des Staatlichen Schulamts, der Gemeinden, der umliegenden Schulen und der IHK – erlebten ein Programm aus Musikstücken, Jonglierkünsten, Grußworten und Beiträgen der Fachbereiche sowie des Personalrats.