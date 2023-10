Anja Vollendorf ist neue stellvertretende Dekanin

Als Vize-Dekanin wird Vollendorf künftig Dekan Andree Best und den Dekanatssynodalvorstand (DSV) entlasten. Auf Nachfrage signalisierte sie ihre Bereitschaft, angesichts der vielen Vakanzen im Dekanat auch zusätzliche Dienste in einer Gemeinde zu übernehmen. Sie warb in ihrer Vorstellungsrede für mehr Diversität und Inklusion in der Kirche.