Anja Vollendorf will Vize-Dekanin an der Dill werden

Eschenburg-Eibelshausen. Das Evangelische Dekanat an der Dill lädt die Vertreter aus den 36 Kirchengemeinden zur Herbstsynode ein. Sie tagt am Samstag, 14. Oktober, ab 9 Uhr im Evangelischen Gemeindehaus Eibelshausen, Hirzenhainer Straße. Nach einer Andacht von Pfarrerin Viola Gräf und einer Ehrung der Prädikanten durch Dekan Andree Best steht die Wahl der stellvertretenden Dekanin statt. Für diesen Posten bewirbt sich Pfarrerin Anja Vollendorf, berichtet ein Sprecher des Dekanats in einer Pressemitteilung.