„Arche Noah“ Hirzenhain wechselt in die Gemeindeverwaltung

Die Gemeinde Eschenburg will die Kita "Arche Noah" in Hirzenhain über einen Erbbaupachtvertrag übernehmen. Bevorzugt soll dies rückwirkend zum 1. Januar geschehen. Für diesen Schritt wird das Grundstück der evangelischen Kirchengemeinde geteilt. Direkt an dem überdachten Bereich und der Garage soll die Grenze zum Pfarrhaus verlaufen. (© Christoph Weber)