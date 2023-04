Auf den Spuren alter Kuhpfade

Eschenburg-Hirzenhain. Wie in vielen Dörfern der Region gab es auch in Eschenburg bis in die 60er Jahre eine gemeinschaftlich geführte Kuhherde. Auf einer Wanderung am Sonntag, 23. April,folgen die Teilnehmer den Spuren beim Weidegang sowie bei der Feldarbeit und erleben spannende „Rückblicke“. Die etwa dreistündige Tour eignet sich für Kinder und Erwachsene. Los geht es um 14 Uhr an der evangelischen Kirche in Hirzenhain (Hirzenhainer Straße 38). Die Kosten betragen 5 € für Erwachsene zahlen 5 Euro und Kinder 2 Euro. Anmeldung unter 0175-3587333 oder via E-Mail an sabine.frech@mail.de.