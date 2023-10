„Auf den Zäun“ in Eiershausen gibt es kein weiteres Bauland

Entlang der Eiershäuser Straße "An den Zäun" stehen zwei Wohnhäuser. Hier wollte die Gemeinde Eschenburg die zahlreichen Gartenflächen in Baugrundstücke verwandeln. Die Kommune kann aber nur 55 Prozent der Fläche in seinen Besitz bringen, deshalb hat jetzt das Parlament den Bebauungsplan zu den Akten gelegt.