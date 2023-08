Autofahrerin landet bei Eschenburg schwer verletzt im Graben

Zeugen gaben gegenüber der Polizei an, dass die Dillenburgerin vor dem Unfall in Schlangenlinien auf der L3042 aus Oberscheld kommend in Richtung Eschenburg-Hirzenhain unterwegs war. Gegen 18.15 Uhr sei sie dann zunächst auf die Gegenfahrbahn geraten. Da die entgegenkommenden Autofahrer direkt anhielten, hätte die Unfallfahrerin vor einen Zusammenstoß noch ausweichen können.