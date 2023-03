Benefizkonzert für Eschenburger Bürgerstiftung

Eschenburg. Am 18. März um 16 Uhr geben Mark Heinzel und seine Frau Viktoria Lakissova in der Aula der Holderbergschule ein Benefiz-Konzert für die Bürgerstiftung. Der Erlös soll komplett in das Grundstockvermögen der „Stiftung für Eschenburg“ fließen, um damit Projekte der Zukunft zu fördern.