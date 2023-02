Brandschutzehrenzeichen für Mitglieder der Feuerwehr Hirzenhain

Ehrungen: Jens Orth erhielt den Ehrenteller der Gemeinde. Das Brandschutzehrenzeichen in Silber für 25 Jahre im Dienst ging an Kristopher Heinz, Martin Schmalz, Johannes Pfeifer, Nicole Kunz, Mario Hermann, Melanie Hermann und Steffen Daub sowie in Gold für 40 Jahre an Jörg Hermann, Jürgen Weil, Werner Pfeiffer, Eckhard Schneider und Klaus-Peter Walter.