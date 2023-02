Eschenburg-Hirzenhain. Die evangelische Kirchengemeinde Hirzenhain unterstützt die syrisch-orthodoxe Gemeinde in Pohlheim, die für die Erdbebenopfer in Syrien sammelt. Informationen, wie man den betroffenen Christen in Syrien helfen kann, gibt es bei Pfarrer Micheal Brück per E-Mail an michael.brueck@ekhn.de oder telefonischs beim Pfarramt unter Telefon 02770-635.