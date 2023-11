Eschenburg-Wissenbach. Um die „Wende für die eigenen vier Wände“ geht es bei der Energie-Messe in Eschenburg am kommenden Wochenende. Tipps und Tricks fürs Sanieren und Sparen stehen dabei im Mittelpunkt, aber es soll auch um „Berufe mit Zukunft“ gehen. „Wir wollen gerne alle Berufe vorstellen, mit denen man hier in Zukunft viel arbeiten und gut leben kann“, sagt Bürgermeister Götz Konrad. (parteilos). „Und wir haben hier viel zu bieten – an Arbeit wie an Experten.“ Deshalb halte die Energie-Messe an einer alten Regel fest: „Ohne Eintritt, mit Kinderbetreuung“.