Energiemesse soll „Wende für die eigenen vier Wände“ bringen

Am Sonntag um 12 Uhr gehe es auf der Bühne um „Berufe mit Zukunft: Azubi-Guides stellen sich vor“. Junge Vertreter des Vereins „Handwerk Mittelhessen“ erzählen, welche Berufe derzeit besonders gefragt sind. Auch der Energieversorger EAM stelle sich in Wissenbach vor, sei doch vor mehr als 100 Jahren genau dort der Strom in die Region gekommen, so Konrad weiter: Nach dem Bau des Hochofens in Oberscheld 1905 sei bei der Erweiterung 1910 eine der ersten 22.000-Volt-Freileitungen in Deutschland gebaut worden.