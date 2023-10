Eschenburg lädt zum Herbstmarkt nach Eibelshausen ein

Eschenburg-Eibelshausen. Beim Herbstmarkt in Eibelshausen am Sonntag und Montag, 8. und 9. Oktober, lädt das Zentrum der Großgemeinde Eschenburg wieder zu Bummel und Rummel ein. Während der Marktplatz mit Fahrgeschäften gefüllt sein soll, reihen sich die Händler in den Straßen ringsherum aneinander. Am 8. Oktober ist zudem verkaufsoffener Sonntag in Eschenburg von 13 bis 18 Uhr.