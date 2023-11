Eschenburger Ausschüsse tagen im Rathaus

Am Dienstag wird der Kultur- und Sozialausschuss sich über den aktuellen Stand der Gesundheitsversorgung informieren, in die Bewegung genommen ist. Um Versorgung geht es auch am Mittwoch, 8. November, im Bau- und Umweltausschuss. Hier wird aber über die Nahversorgung in Wissenbach in dem Einkaufsbereich am Ortsrand in Richtung Frohnhausen. Außerdem soll das Bauprogramm für das kommende Jahr vorgestellt werden. Am Donnerstag schließlich berät der Haupt- und Finanzausschuss über die Kita „Neue Mitte“ in Eibelshausen sowie das Investitionsprogramm, das in den Haushalteentwurf 2024 einfließen soll.