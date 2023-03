Feuerwehr-Führungskräfte legen Eid ab und erhalten Ehrungen 

Harald Hain war von 2013 an Wehrführer in Eibelshausen, davor fünf Jahre stellvertretender Wehrführer. Davor war Hain acht Jahre Gerätewart (2000 bis 2008). Jörg Waldschmidt war von 2002 bis 2010 und noch einmal von 2020 bis 2023 Wehrführer in Wissenbach. Als stellvertretender Wehrführer hatte er bereits vorher von 1992 bis 1997 und von 2000 bis 2002 Verantwortung übernommen. Thomas Weyand war in Wissenbach von 2003 bis 2010 stellvertretender Wehrführer, von 2010 bis 2012 Wehrführer und von 2020 bis 2023 noch einmal „Vize“-Kommandant der Wehr Wissenbach.