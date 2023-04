Fünf Enthusiasten gründen 1923 den SFC Hirzenhain

Mit schwerem Gerät wird der auch heute noch aktuelle Standort des Segelflieger-Clubs Hirzenhain hergerichtet, an dem später noch mehrere Hallen gebaut werden. Hier zeigten die amerikanischen Soldaten ihr "zweites" Gesicht. Hatten die Besatzer nach dem Zweiten Weltkrieg noch einige Hirzenhainer Flugzeuge zerstört, so beendeten sie den vom Verein begonnenen Bau des Flugplatzes mit einem Großaufgebot an Fahrzeugen und Soldaten. (© SFC Hirzenhain)