Für Hallenberg-Fahrt anmelden

Eschenburg-Hirzenhain. Die evangelischen Kirchengemeinde Hirzenhain und Simmersbach plant, am Samstag, 12. August, mit einem Reisebus zu den Passionsspielen nach Hallenberg zu fahren. Auf der Freilichtbühne wird um 15.30 Uhr die „Passion“ aufgeführt. Wer bei der Bustour mitfahren möchte, kann sich beim evangelischen Gemeindebüro unter 02774-9185081 anmelden. Der Reisebus wird um 13.15 Uhr in Hirzenhain Bahnhof, um 13.20 Uhr bei der Feuerwehr in Hirzenhain und um 13.30 Uhr in Simmersbach abfahren. Die Kosten für die Fahrt inklusive Eintritt betragen 24 Euro.