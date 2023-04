Gegenwind für die Eschenburger CDU im Parlament

Der Marktplatz in Eibelshausen wird regelmäßig bei politischen Diskussionen als möglicher Standort eines Eschenburger Gesundheitszentrums genannt. (© Christoph Weber)

Der Marktplatz in Eibelshausen wird regelmäßig bei politischen Diskussionen als möglicher Standort eines Eschenburger Gesundheitszentrums genannt. (© Christoph Weber)

Einen Ergänzungsantrag zur Kita „Neue Mitte“ in Eibelshausen zieht die Fraktion zurück. Kritik gibt es auch am neuerlichen CDU-Vorstoß in Sachen medizinische Versorgung.