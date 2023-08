Eschenburg-Eibelshausen. Die Verkehrsbetriebe Lahn-Dill-Weil teilen mit, dass aufgrund des Abrisses und des anschließenden Neubaus eines Wohnhauses in Eibelshausen die Haltestelle Metzgerei Müller in Fahrtrichtung Ortsmitte in der Zeit vom 29. August 2023 bis voraussichtlich Ende März 2024 um circa 20 Meter in die nächste Haltebucht verlegt wird.