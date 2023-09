Haltestellen Eiershausen-Dorfgemeinschaftshaus entfallen

Eschenburg-Eiershausen. Wegen einer Baustelle in der Ortsdurchfahrt von Eiershausen kann die Haltestelle „Dorfgemeinschaftshaus“ (DGH) in beide Richtungen nicht angefahren werden. Wie die Verkehrsgesellschaft Lahn-Dill-Weil mbH (VLDW) informiert, sind die Linien 300, 301 und 302 hiervon betroffen. Fahrgäste werden gebeten, in dieser Zeit die Haltestelle „Kirche“ zu nutzen. Die Arbeiten werden nach Angaben der Gemeinde Eschenburg voraussichtlich drei Wochen andauern.