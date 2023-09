Driedorf-Roth. Der Naturschutz- und Heimatverein Eschenburg-Roth lädt für Dienstag, 3. Oktober (Tag der Deutschen Einheit), zu einer Herbstwanderung ein. Treffpunkt ist um 9 Uhr am Komp (Brunnen) in der Dorfmitte. Unterwegs wird es ein kleines Frühstück geben. Der Abschluss mit Mittagessen findet am Naturschutzgebiet an der Leuchte statt. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.