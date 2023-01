Holderbergschule öffnet ihre Türen

Eschenburg-Eibelshausen. Die Holderbergschule in Eibelshausen lädt für Samstag, 28. Januar, zum Tag der offenen Tür ein. Von 9 bis 13 Uhr können sich Kinder und Eltern sowie alle Interessierten über das pädagogische Angebot und die Individualisierungsmöglichkeiten an der Schule informieren. Es gibt Messestände der Fachbereiche, Informationen im Bereich Naturwissenschaften, Astronomie, Robotik, Sprachen, Kunst, Arbeitslehre, Sport, Schule mit Schwerpunkt Musik und vieles mehr. Über den gesamten Vormittag werden Lehrkräfte der Holderbergschule Führungen anbieten. Zentraler Treffpunkt ist die Mensa, in der auch Snacks und Getränke angeboten werden.